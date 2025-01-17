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Эксперт объяснила, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на ночь

Эксперт объяснила, почему нельзя оставлять телефон заряжаться на ночь

Капельная зарядка сокращает срок службы аккумулятора.Современные смартфоны не рекомендуется оставлять включёнными в розетку на всю ночь: когда батарея полностью заряжена, зарядное устройство не отключается, это свою очередь повышает температуру аккумулятора и уменьшает срок его службы.

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