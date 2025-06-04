От нескольких миллионов до сотен. Сколько заработали барнаульские ТРЦ в 2024 году

Лишь один торговый центр по чистой прибыли ушел в большой минус В Барнауле среди ТРЦ самую большую выручку в 2024 году получили "Пионер", "Алтай" и "Сити-центр", а по чистой прибыли лидируют "Европа", "Алтай" и "Пионер", сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные из открытых источников.