«Я его никогда не увижу»

Жители Пряжинского района пишут книгу о земляках, воевавших в горячих точках: в Афганистане, Чечне, а теперь и о тех, кто уже не вернется со СВО… Текст: Алина Гапеева Рядовой, гранатометчик в комендантском полку Александр Александрович Лоскутов награжден «pа заслуги в обеспечении безопасности Российской Федерации» Орденом Мужества посмертно.