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Пора принимать закон против крестопада

Третьего  дня,  а  именно  на  день  России,  произошёл,  увы,   ряд     вполне  себе  прецедентных  событий: "В День России очередные безголовые чиновники и сммщики с дизайнерами решили поиздеваться над национальными и христианскими символами России.

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