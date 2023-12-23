Санкционная сборка.

ВЧ

Владимир Черноморский

Как на деле оказалось что развивали технологии Европы и запада, всё своё убили, производств нет, рабочих квалифицированных нет, новых не учат не знаю, на что надеятся руководители страны. Им проще всего купить по запчастям у китайцев авто за 800 тыс р, накрутить в три раза ценник, выдать его за свой москвич, бить баклуши иметь выгоду в 300 процентов, вот оно импорто замещение на бумаге , и так во всех сферах жизнедеятельности страны. Позор