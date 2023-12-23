Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Санкционная сборка.

Санкционная сборка.

Каких инвесторов удалось найти российским автозаводам Спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов все еще простаивает.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Как на деле оказалось что развивали технологии Европы и запада, всё своё убили, производств нет, рабочих квалифицированных нет, новых не учат не знаю, на что надеятся руководители страны. Им проще всего купить по запчастям у китайцев авто за 800 тыс р, накрутить в три раза ценник, выдать его за свой москвич, бить баклуши иметь выгоду в 300 процентов, вот оно импорто замещение на бумаге , и так во всех сферах жизнедеятельности страны. Позор
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