Каких инвесторов удалось найти российским автозаводам Спустя два года после введения санкций половина российских автозаводов все еще простаивает.
Санкционная сборка.
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ВЧ
Владимир Черноморский
Как на деле оказалось что развивали технологии Европы и запада, всё своё убили, производств нет, рабочих квалифицированных нет, новых не учат не знаю, на что надеятся руководители страны. Им проще всего купить по запчастям у китайцев авто за 800 тыс р, накрутить в три раза ценник, выдать его за свой москвич, бить баклуши иметь выгоду в 300 процентов, вот оно импорто замещение на бумаге , и так во всех сферах жизнедеятельности страны. Позор
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