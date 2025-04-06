Защита от одичания. Памятка для школьников, студентов и их родителей. Андрей Фурсов

Владимир Сабакарь

Нет заказчика образования, а это современные заводы и предприятия. Из всех заказчиков действующие только финансовые и юридические, именно по этому ажиотаж в сфере IT технологий. И именно по этому эта сфера забила на развитие этого образования и готовит специалистов себе сама. Есть отдельные маяки это авиация, ядерка, газовые компании и нефтяные, отдельно стоит металлургия. Но готовят для них профильные вузы, которые выполняют заказ на подготовку квалифицированных рабочих для этих предприятий, и не более. И не могут они прыгнуть выше планки в будущее, потому что ни какого будущего не предвидится и не планируется, а потому и не финансируется. Всё остальное лежит на обочине , а стало быть образование для них, как мёртвому припарки. В СССР образование было и было качественным, когда целые отрасли развивались... По ошибке , в наше время, капитализмом называют строй, но это не строй, а вид общественно производственных отношений при которых образуется общественно полезный продукт. То есть капитализм это не исчадие ада, а как раз то самое , что создаёт и условия (в том числе и образование) для создания этого продукта и сам продукт. Строй же зависит от формы собственности на средства производства и формы присвоения. Так что Господин Фурсов должен назвать реальную причину провала в образовании... Иностранным (даже россиянам со вторым и третьим гражданством) владельцам наших недр и заводов не нужно развитие России и средства для развития своих частных предприятий и образования они выводят из России. А министр ими нанят для профанации...