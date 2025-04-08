Стало известно об изменении позиции Ирана по прямым переговорам с США

По приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Тегеран отказывался вести прямые переговоры с американской стороной по ядерной программе, однако после выступления президента США Дональда Трампа 7 апреля иранский лидер изменил свою позицию и потенциально готов к прямым переговорам.