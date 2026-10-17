На 68-й минуте Матвей Бардачёв вывел «Факел» вперёд со счётом 2:1 в матче с «Крыльями Советов».Продолжается матч 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Факел».
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