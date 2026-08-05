Соединенные Штаты Америки: Полиция города Язу-Сити, штат Миссисипи, объявила об отмене комендантского часа с 23:00 до 06:00 по местному времени (04:00-11:00 по Гринвичу) после смертельной стрельбы в квартале 1100 на улице Вебстер-стрит 29 июля.