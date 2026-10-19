Мишустин после встречи с Путиным направил в Госдуму кандидатуры на ряд должностей в правительстве. Среди предложений — назначение Антона Силуанова вице-премьером — министром финансов, а Дмитрия Ядрова — главой МинтрансаМихаил Мишустин и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России) Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
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