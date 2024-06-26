Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту возможного нарушения жилищных прав граждан в Москве

В социальных медиа сообщалось, что в одной из московских новостроек люди в течение года не могут заселиться в свои квартиры, поскольку там незаконно проживают рабочие, захламившие помещения и приведшие их в ненадлежащее состояние.
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