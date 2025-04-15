Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Торговля "трофеями" из Суджи все еще идет: ВСУ продавали шоп-туры на разграбление русских

Торговля "трофеями" из Суджи все еще идет: ВСУ продавали шоп-туры на разграбление русских

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Даже не верится, что такое возможно. Украинские военные, которые вторглись в Курскую область, за деньги предлагали жителям Сумской области "шопинг" на захваченных территориях.

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