Зеттафлопсный суперкомпьютер и ЦОД с тремя ядерными реакторами. Oracle собирается построить новые системы для ИИ

В мире пока существует только два суперкомпьютера экзафлопсного класса, если судить по рейтингу Top500, но компания Oracle уже замахнулась на систему, которая будет на три порядка мощнее! Правда, с важной оговоркой.
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