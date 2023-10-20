ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ. И СНОВА О ГАЗЕ

Палестинцев Газы жалко до слёз. Жили себе люди, жили. Никого особо не трогали. Более или менее, конечно жили, без особых изысков, но не хуже чем все остальные на Ближнем Востоке в той мешанине племён, кланов и семей, которые его населяют.