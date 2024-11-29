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Царьград

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Смешивают круглое с мягким: ученые узнали, как собаки различают предметы, не используя зрение

Смешивают круглое с мягким: ученые узнали, как собаки различают предметы, не используя зрение

Перед собаками поставили непростую задачу, которую они решили, используя осязание, а не зрение.Домашний питомец может быть обладателем игрушек, различных по цвету, форме и текстуре.

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