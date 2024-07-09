Власти Псковской области назвали нового оператора по обращению с отходами

ПСКОВ, 9 июля, ФедералПресс. Решением Комиссии по лишению юридического лица статуса регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области «Экопром» лишен своего статуса, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
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