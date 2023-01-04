Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Салернитаны», «Ювентус» сыграет с «Кремонезе», «Интер» против «Наполи»

«Милан» сыграет в гостях с «Салернитаной» в 16-м туре Серии А. Также в среду «Торино» Алексея Миранчука примет «Верону», «Ювентус» встретится на выезде с «Кремонезе», «Интеру» будет противостоять «Наполи».
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