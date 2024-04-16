Ближневосточный конфликт: к чему приведет атака Ирана на Израиль

Приведет ли атака Ирана на Израиль к полномасштабному конфликту? С какими проблемами столкнется Украина после расширения мобилизации? Эти и ряд других актуальных политических вопросов обсудили политологи, авторы стрима ВЧК Алексей Чеснаков и Михаил Карягин во время эфира 15 апреля.