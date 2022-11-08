Начались странные игры

О переговорах Украины и РоссииАмериканские СМИ сообщали, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы имел активные контакты с помощником Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.