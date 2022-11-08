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Начались странные игры

Начались странные игры

О переговорах Украины и РоссииАмериканские СМИ сообщали, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы имел активные контакты с помощником Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

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