«Помоги пойти учиться»: в Тамбовской области сотрудники и общественники поддержали детей из семей на учете ПДН

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники МОМВД России «Уваровский» совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и членами Общественного совета при МОМВД провели серию мероприятий для детей из семей, состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.