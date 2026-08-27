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Происшествия

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«Помоги пойти учиться»: в Тамбовской области сотрудники и общественники поддержали детей из семей на учете ПДН

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники МОМВД России «Уваровский» совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и членами Общественного совета при МОМВД провели серию мероприятий для детей из семей, состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

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