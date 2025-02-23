Мусуме: зачем русские моряки заводили себе «временных» жён в Японии

Оказываясь в иностранных портах, моряки во все времена прибегали к услугам женщин лёгкого поведения. Однако в Японии во второй половине XIX века у русских офицеров была возможность не только воспользоваться услугами проститутки, но и «жениться» – правда, на заранее оговорённый срок.
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