Стала известна реакция местных жителей Израиля на побег Пугачевой оказалась непредсказуемой

Пугачева. Фото: соцсетиПроживающий в Израиле драматург и публицист Игорь Левитас поделился информацией о реакции, вызванной в стране отъездом певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина*, который был признан иноагентом на территории Российской Федерации.
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