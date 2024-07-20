Стала известна реакция местных жителей Израиля на побег Пугачевой оказалась непредсказуемой

Пугачева. Фото: соцсетиПроживающий в Израиле драматург и публицист Игорь Левитас поделился информацией о реакции, вызванной в стране отъездом певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина*, который был признан иноагентом на территории Российской Федерации.