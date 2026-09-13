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Квартиры в «сталинках» Киева оказались дороже некоторых новостроек - ЛУН

Квартиры в «сталинках» Киева оказались дороже некоторых новостроек - ЛУН

В Киеве однокомнатные квартиры в сталинках в среднем стоят примерно столько же, сколько аналогичное жилье в домах, построенных после 2010 года.

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