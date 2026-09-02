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Царьград

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Что православные отмечают 3 сентября: церковные праздники, традиции и запреты

Что православные отмечают 3 сентября: церковные праздники, традиции и запреты

Православная церковь чтит память сразу нескольких святых. Центральное место занимает апостол от 70-ти Фаддей (не путать с апостолом Иудой Фаддеем, входившим в число 12).

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