Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и уменьшил отставание от Гретцки до 61 гола

Во время игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уменьшил отставание от представителя Канады Уэйна Гретцки в числе лучших снайперов в регулярных чемпионатах, оформив 833-й гол.