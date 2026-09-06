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Царьград

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Спецпосланник США объявил о скором раскрытии информации о встрече

Спецпосланник США объявил о скором раскрытии информации о встрече

Представители России, США и Украины в ближайшее время обсудят урегулирование ситуации. О встрече сообщил спецпосланник США Стивен Уиткофф после переговоров, состоявшихся в Киеве.

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