Подарок Кима доставлен на фронт в товарном количестве. Убийца "Хаймарсов" и "Пэтриотов"

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Комментарии
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Иван Ураганов
Вот она была и нету.😂
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5 час.
Андрей Тихонов
Шойгусятину и володина с пальмовым маслом на нары
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5 час.
Людмила Лиханова
Тем кто ёрничает отвечу: а вы на фронте были? ЧТО вы знаете о том, что применяется и в каких количествах? Умеете только языками молоть, подпевая ципсятине и либерастне. А, может быть, вы и есть та самая ЦИПСЯТИНА с ЛИБЕРАСТНЕЙ, ПРЕДАТЕЛИ? ой, попридержите себя а  то как бы после использования вас в качестве туалетной бумажки, вас вышвырнут и КУДЫ вы тогда подадитесь? Шереметьево для вас будет закрыто, а гейропе и , тем более, штатам вы нафиг не нужны т.к. у вас не хватает ума писать толковые комменты, а после Победы России в СВО вы, как никчёмыши будете болтаться промеж ё..банных
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4 час.
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