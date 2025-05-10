Подарок Кима доставлен на фронт в товарном количестве. Убийца "Хаймарсов" и "Пэтриотов"

Людмила Лиханова

Тем кто ёрничает отвечу: а вы на фронте были? ЧТО вы знаете о том, что применяется и в каких количествах? Умеете только языками молоть, подпевая ципсятине и либерастне. А, может быть, вы и есть та самая ЦИПСЯТИНА с ЛИБЕРАСТНЕЙ, ПРЕДАТЕЛИ? ой, попридержите себя а то как бы после использования вас в качестве туалетной бумажки, вас вышвырнут и КУДЫ вы тогда подадитесь? Шереметьево для вас будет закрыто, а гейропе и , тем более, штатам вы нафиг не нужны т.к. у вас не хватает ума писать толковые комменты, а после Победы России в СВО вы, как никчёмыши будете болтаться промеж ё..банных