Бельский назвал кандидатов на звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга"

На это почетное звание претендуют генерал-майор авиации, председатель Совета ветеранов Петербурга Василий Волобуев, а также ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Меркин, который активно участвует в деятельности совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения, передает корреспондент The Sankt-Peterburg Post.