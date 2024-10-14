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Двух человек объявили в международный розыск по делу подрыве Крымского моста

Двух человек объявили в международный розыск по делу подрыве Крымского моста

Два человека объявлены в международный розыск по делу о подрыве Крымского моста в 2022 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, речь идет о грузине Александре Инасаридзе и украинце Сергее Андрейченко.

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