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Песков рассказал об удивлении при просмотре перепалки Зеленского и Трампа

Песков рассказал об удивлении при просмотре перепалки Зеленского и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что не мог поверить «ни своим глазам, ни своим ушам».

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