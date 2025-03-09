Песков рассказал об удивлении при просмотре перепалки Зеленского и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, отметив, что не мог поверить «ни своим глазам, ни своим ушам».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии