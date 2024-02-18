Симоньян заявила, что спецоперация для РФ является «священной войной»

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила убеждение в том, что для России спецоперация является «священной войной», передает РИА Новости.