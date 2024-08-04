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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» и «Атлетико» рассматривали подписание Рабьо, но отказались. Хавбек интересен «МЮ» и «Ливерпулю» (As)

Как сообщает As, «Реал» и «Атлетико» рассматривали возможность подписания Рабьо, но в итоге отказались от полузащитника.

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