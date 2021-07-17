Всё о разводах

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Дождалась!

Дождалась!

После дружеского пикника с женщинами, похожими одновременно на Собчак и сестёр Агибаловых из Дома 2, многим стало совсем очевидно, что отношения Павла Прилучного с высохшей (от нервов, как я предполагаю) мадам Карпович заваливаются в штопор.

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