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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ветлугин об участии в Lombardia Trophy: «Мне хватало сполна ответственности и задора. Сегодня было волнительно»

Российский фигурист Матвей Ветлугин поделился впечатлениями от выступления на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, где он взял серебро.

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