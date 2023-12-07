В Новосибирске самодельную бомбу у военкомата отправили на экспертизу

Как сообщила VN.ru официальный представитель Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова, саперы ОМОН осмотрели находку и идентифицировали ее как предмет, схожий с самодельным взрывным устройством.
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