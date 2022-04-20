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Почему стало модно лежать на валике из полотенца и так ли это полезно для спины?

Почему стало модно лежать на валике из полотенца и так ли это полезно для спины?

Итак, валик для спины — популярный тренд . Но так ли это полезно, как принято считать и, что еще более важно — действительно ли это эффективно? Для того, чтобы разобраться, нужно понять как работает валик, что именно он делает с нашей спиной.

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