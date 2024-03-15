ЕС обвинил Россию в краже румынского золота

А наше золото, вывезенное во время Великой Отечественной, не хотите вернуть? А? Суки!

Игорь Ямкач

А ЕС еще должна явку с повинной написать, о краже российских активов. Причем кража активов была сейчас, а не во время Первой мировой, совсем в другой стране.