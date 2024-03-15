Кирилл Кухмарь/ТАСС Вчера 912 прочитали Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золото, вывезенное во времена Первой мировой войны.
ЕС обвинил Россию в краже румынского золота
Комментарии
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Дмитрий Белякин
А наше золото, вывезенное во время Великой Отечественной, не хотите вернуть? А? Суки!
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20 час.
Игорь Ямкач
А ЕС еще должна явку с повинной написать, о краже российских активов. Причем кража активов была сейчас, а не во время Первой мировой, совсем в другой стране.
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19 час.
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