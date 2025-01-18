Бориса – на царство?! Такое случается не только в России

К увлекательной теме «магии имён» автор обращается не впервые — Когда уходит магия имён. Но именно этот текст, скорее всего, никогда не вышел бы из-под пера, если бы вдруг не напомнил о себе один из героев — британский парламентарий и бывший премьер Джонсон по имени Борис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии