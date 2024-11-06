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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Демин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата в дебютном матче в NCAA

18-летний россиянин набрал 18 очков, 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата. Университет Бригам Янг с Деминым в составе на домашней арене уверенно переиграл Центральный Арканзас – 88:50.

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