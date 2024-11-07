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Царьград

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Главу ивановского Следкома Ткача проверяют после жалоб жителей

Главу ивановского Следкома Ткача проверяют после жалоб жителей

Служебную проверку инициировал глава ведомства Александр Бастрыкин.Служебная проверка врио начальника СУ СК по Ивановской области Алексея Ткача инициирована Бастрыкиным.

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