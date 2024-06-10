В Петербурге задержали убийцу, застрелившего проститутку 27 лет назад

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали участника бандитской группировки, который застрелил проститутку 27 лет назад, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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