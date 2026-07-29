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ИА Регнум

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«Лысый кусок мусора». Аргентина и Бразилия устроили битву президентов

«Лысый кусок мусора». Аргентина и Бразилия устроили битву президентов

Месяца не проходит без очередного скандала с участием президента Аргентины Хавьера Милея. На этот раз политик отметился тем, что публично прошелся по своим главным врагам в регионе — команде президента Бразилии Лулы да Силвы.

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