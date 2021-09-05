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Водителей будут штрафовать за динамики

Водителей будут штрафовать за динамики

Любителей громкой езды ждет ответственность.Водителя могут оштрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации, сообщили в МВД.

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