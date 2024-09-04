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«Диверсанты маскируются под мирных». Репортаж с блокпоста в Курской области

«Диверсанты маскируются под мирных». Репортаж с блокпоста в Курской области

 793 прочтения Сегодня Днем работа в офисе, а ночью работа против диверсионных групп и охота на беспилотники врага.

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