Эксперты назвали абсолютно реалистичные сроки вступления Республики Молдова в ЕС

Венгрия возьмет на себя поочередное председательство в Совете Европейского Союза 1 июля. За 6 месяцев действия мандата венгерские чиновники объявили семь приоритетов, среди которых присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне по сухопутным границам.
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