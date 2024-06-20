Эксперты назвали абсолютно реалистичные сроки вступления Республики Молдова в ЕС

Венгрия возьмет на себя поочередное председательство в Совете Европейского Союза 1 июля. За 6 месяцев действия мандата венгерские чиновники объявили семь приоритетов, среди которых присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне по сухопутным границам.