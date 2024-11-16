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Фицо сьездил в Китай и заверил, что пока он премьер Словакии, Украине не быть в НАТО

Фицо сьездил в Китай и заверил, что пока он премьер Словакии, Украине не быть в НАТО

Премьер Словакии Роберт  Фицо в пятницу, 15 ноября, в интервью китайской телесети  сети CGTN заявил, по итогам своего состоявшегося визита в КНР, что будет сопротивляться вступлению Украины в НАТО столько, сколько будет оставаться на своем  посту.

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