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FiNE NEWS

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Уровень воды в реке Амур у Хабаровска скоро превысит опасную отметку

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска достиг 411 сантиметров и продолжает подниматься. По прогнозам гидрологов, в ближайшие выходные он превысит опасную отметку в 4,5 метра, что приведет к подтоплению нижнего яруса городской набережной, который уже находится под водой.

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