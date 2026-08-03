Уровень воды в реке Амур у Хабаровска скоро превысит опасную отметку

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска достиг 411 сантиметров и продолжает подниматься. По прогнозам гидрологов, в ближайшие выходные он превысит опасную отметку в 4,5 метра, что приведет к подтоплению нижнего яруса городской набережной, который уже находится под водой.