Бессовестные: рейтинг самых наглых знаков зодиака

Известная всем поговорка «Наглость — второе счастье» причисляет указанное качество к достоинствам. Под наглостью понимают качество личности, согласно которому у человека имеется склонность действовать без моральных и нравственных на то оснований.
Известная всем поговорка «Наглость — второе счастье» причисляет указанное качество к достоинствам. Под наглостью понимают качество личности, согласно которому у человека имеется склонность действовать без моральных и нравственных на то оснований.
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