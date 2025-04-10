День китайского языка в ООН и 5-й Фестиваль видео из-за рубежа, организованный China Media Group (CMG), организованный China Media Group (CMG), были официально открыты в четверг в сотрудничестве с Постоянным представительством Китая при Отделении ООН в Женеве, международными организациями в Швейцарии и Отделением ООН в Женеве под девизом «Путешествие в Китай», сообщает romanian.