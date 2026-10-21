В Ленинградской области 53-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве знакомого, с которым он в апреле распивал алкоголь на берегу Лиговского канала: после конфликта фигурант нанес ему смертельный удар по голове, расчленил тело и спрятал останки в мусорных пакетах, обнаруженных лишь 15 октября.